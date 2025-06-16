Kis-My-Ft2の11thアルバム『MAGFACT』より、大沢伸一による提供曲「CHEAT」が、千賀健永出演のドラマプレミア23『レプリカ 元妻の復讐』（テレビ東京系）のオープニングテーマに決定。また、本楽曲の“1 Cut Movie Show”公開に向け、ティザー映像が公開された。 （関連：【映像あり】Kis-My-Ft2、アルバム収録曲「CHEAT」“1 Cut Movie Show”ティザー映像） 「CHEAT」の“1 Cut Movie Show”は、