リーベルホテル大阪は、2025年7月18日(金)〜9月30日(火)までの期間、3F「Dining BRICKSIDE」にて、世界の食文化にインスパイアされた創作料理とスイーツを取り揃えた『万博気分を味わう 世界を巡る夏のディナー＆スイーツブッフェ - Global Fusion Feast-A Summer Dinner & Sweets Buffet - 』を開催します。 リーベルホテル大阪『万博気分を味わう 世界を巡る夏のディナー＆スイーツブッフェ』  販売場所： 3F