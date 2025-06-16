飼い主とペットをダニから守るためにすべきこととは……（写真：moomusician／PIXTA）【画像や表を見る】拡大したマダニの画像、ダニから身を守る「アウトドアでの注意点」SFTSウイルスを媒介することもあるマダニの写真はこちら先週、飼いネコの治療にあたっていた三重県内の獣医師が死亡していたことが、報じられました。ネコはマダニが媒介する感染症にかかっていたとされ、獣医師も感染した疑いがあるとのことです。SFTSとはど