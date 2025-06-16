河北省新楽市のスーパーで買い物する消費者。（５月５日撮影、新楽＝新華社配信／賈敏傑）【新華社北京6月16日】中国国家統計局は16日、2025年5月の社会消費財小売売上高は前年同月比6.4％増の4兆1326億元（1元＝約20円）だったと発表した。うち自動車を除く小売売上高は7.0％増の3兆7316億元だった。