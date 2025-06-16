三峡集団東山杏陳１８０メガワット洋上太陽光発電所の一角。（４月２９日、ドローンから、漳州＝新華社記者／林善伝）【新華社北京6月16日】中国国家統計局は16日、2025年1〜5月の全国の固定資産投資（農家を除く）は前年同期比3.7％増の19兆1947億元（1元＝約20円）だったと発表した。このうち民間の固定資産投資は前月並みだった。前月比でみると、5月の固定資産投資（農業を除く）は0.05％増加した。