【「タローマン」ベンダブルアクションフィギュア】 予約期間：6月16日～7月30日23時59分 8月 発売予定 価格：3,960円 海洋堂高知/南国堂は、ベンダブルアクションフィギュア「タローマン」を8月に発売する。価格は3,960円。 本製品は、映画「大長編 タローマン 万博大爆発」の公開を記念して、芸術の巨人「タローマン」をベンダ