¡ÚÅìµþ¥Þ¥ë¥¤ºÆÈÎ¾ðÊó¡§6·î13ÆüÊ¬¡Û Åìµþ¥Þ¥ë¥¤¤Ï6·î13Æü¡¢¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯3ÅÀ¤òºÆÈÎ¤·¤¿¡£ º£²óºÆÈÎ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¥¬¥ó3ÅÀ¡£¡ÖUSP¡×¡Ê18,480±ß¡Ë¡¢¡ÖM1911A1¥³¥ë¥È¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¡×¡Ê18,480±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥­¥ã¥Ñ4.3 ¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥«¥¹¥¿¥à¡×¡Ê16,280±ß¡Ë¤¬ºÆÈÎ¤µ¤ì¤¿¡£ ¡ÖUSP¡×¾ÜºÙ ²Á³Ê¡§18,480±ß Á´Ä¹¡§195mm ½Æ¿ÈÄ¹¡§95mm ½ÅÎÌ¡§720g¡Ê¶õ¤Î¥Þ¥¬¥¸¥ó