週明け１６日前場の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２８．３６ポイント（０．１２％）安の２３８６４．２０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３．３６ポイント（０．０４％）安の８６５１．９７ポイントと小幅ながら３日続落した。売買代金は１３０８億８５２０万香港ドルに縮小している（１３日前場は１５２４億６４９０万香港ドル）。中東地域の地政学リ