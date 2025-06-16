東ゲートから西ゲートへ会場外周を歩いて向かう来場者＝16日午前、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博会場の東ゲートから西ゲートへ徒歩で向かうルートが16日、開設された。大阪メトロ中央線夢洲駅直結で混雑が目立つ東から、比較的空いている西に来場者を誘導し、偏りを緩和する狙い。約1.6キロ、所要時間約30分で、西ゲートの入場予約をした人だけが通れる。午前8時半から運用が始まり、並んでいた約300人が会場外周を歩いて