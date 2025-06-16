大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）と菊池風磨（timelesz）がW主演を務めた映画『真相をお話しします』の公式X（旧Twitter）にて、大森のオフショットが公開された。 【画像】大森元貴の“時報画像”／ピコピコハンマーを持った楽しげな姿＆キュートな“あごぴ”ショット ■ニコニコで“4時”を示した時計を指差す大森元貴 「４時をお知らせします」というコメントとともに午後4時に公開されたのは、白Tシャツ＆青系チェ