遼寧省大連市で行われた不動産交易会に出展された物件を見る市民。（資料写真、大連＝新華社配信／劉徳斌）【新華社北京6月16日】中国国家統計局は16日、2025年1〜5月の不動産開発投資は前年同期比10.7％減の3兆6234億元（1元＝約20円）だったと発表した。うち住宅投資は10.0％減の2兆7731億元だった。