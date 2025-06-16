重慶市北碚区で発電機などを手がける神馳機電の工場で働く従業員。（５月９日撮影、重慶＝新華社記者／王全超）【新華社北京6月16日】中国国家統計局は16日、2025年5月の都市部調査失業率の平均値は5.0％で、前月比で0.1ポイント低下したと発表した。1〜5月の平均値は5.2％だった。