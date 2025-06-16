奈良県警奈良県警は16日、同県吉野町内の太陽光発電事業に絡み、運営する東京の会社に便宜を図る見返りに現金200万円を受け取ったとして、収賄の容疑で町議西沢巧平容疑者（72）を逮捕した。県警によると、町議会に太陽光パネル税の導入の議案を提出しないなど便宜を図った疑いがある。