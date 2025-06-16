ステムリムが後場に入りプラスに転じている。午前１１時４０分ごろ、開発中の再生誘導医薬レダセムチド（ＨＭＧＢ１ペプチド）が肝疾患に対して多方向的な治療効果を発揮することを報告した最新の研究成果が国際学術誌「ＢｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙａｎｄＢｉｏｐｈｙｓｉｃｓＲｅｐｏｒｔｓ」に掲載されたと発表しており、好材料視されている。研究成果では、脂質代謝異常・慢性炎症・肝線維化といった複合的な病態に対して