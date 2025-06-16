Crispian BalmerEmily Rose[エルサレム１５日 ロイター] - イランとイスラエルの衝突の激化で、イスラエル国内には約４万人の国外観光客が足止めされた状態になっている。航空会社は運航を中止しており、旅行者は事態の収拾を待つか、近隣諸国を経由して高額な迂回ルートを取るかの選択を迫られている。イスラエルは１３日早朝、イランへの奇襲攻撃を開始し、国内の空域を閉鎖。国民らには、現在いる場所に留まるよう呼び