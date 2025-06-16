主要７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）がカナダで開幕する/Zou Zheng/Xinhua/Getty Images)（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領をはじめとする各国首脳は、イスラエルによる前例のないイラン攻撃からわずか数日後、カナダで開催される主要７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）に出席する。通常であれば、こうした紛争の進展が議論の焦点となるはずだが、各国首脳は今回、もう一つの喫緊の課題にも焦点を当てる必要があるだろう。すなわち、貿