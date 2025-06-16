梅の花グループ [東証Ｓ] が6月16日後場(13:00)に決算を発表。25年4月期の連結最終損益は3.8億円の赤字(前の期は10.2億円の黒字)に転落したが、26年4月期は4.8億円の黒字に回復する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結最終損益は4.4億円の赤字(前年同期は3.4億円の黒字)に転落し、売上営業利益率は前年同期の2.2％→0.6％に悪化した。 株探ニュース