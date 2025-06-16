ボーイズグループENHYPENがアメリカのビルボードのメインアルバムチャートで再び上位に入り、強大な人気を証明した。【写真】ENHYPENが見せた“大人の色気”6月15日（以下、現地時間）、アメリカの音楽専門メディア『ビルボード』が公式ホームページに公開したチャート予告記事によると、ENHYPENの6thミニアルバム『DESIRE：UNLEASH』が「ビルボード200」（6月21日付）3位を記録した。これでENHYPENは3rdミニアルバム『MANIFESTO：