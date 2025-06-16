【ロサンゼルス＝後藤香代】米中西部ミネソタ州で民主党の州議会議員２人が警官を装った男に相次いで銃撃され、うち１人が死亡した事件で、ＡＰ通信は１５日、当局が指名手配されていた容疑者の男を殺人容疑などで逮捕したと報じた。報道によると、当局は１５日、州内でバンス・ボエルター容疑者（５７）の身柄を確保した。当局はこの日、州南部でボエルター容疑者が使用したとみられる車を発見したと発表していた。ボエルタ