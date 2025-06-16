長野市で開かれている「鈴木敏夫とジブリ展」の来場者が16日、8万人を達成しました。8万人目の来場者となったのは埼玉県所沢市から訪れた畔上さん一家です。県立美術館の笠原美智子館長から鈴木敏夫さんの書がプリントされたトートバックと缶バッチが記念に贈られました。莉子さん・佳子さん姉妹はトトロが大好き。トトロと一緒にうれしそうに記念撮影していました。この企画展は世界的なアニメーション映画を世に送り