¹õÁ¥Íè¹Ò¤ËÍÉ¤ì¤ëËëËö¡¢¾¡³¤½®¤ÎÅý³ç¤Î¤â¤È¡¢ÆÁÀîËëÉÜ½é¤Î³¤·³ÍÜÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¡¢ËëÉÜ¤Î¾øµ¤Á¥¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë½Ð¼«¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£¤³¤ÎÁ¥Äì¤Ç·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ë¡¢Á¥¾è¤ê¤¿¤Á¤È°Î¿Í¤¿¤Á¤Î¸òÎ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤æ¤¯¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¤¤¿ÉñÂæ¡Ø¤è¤í¤·¤¯¸õ¡ÁBOTTOM OF HEART¡Á¡Ù¤¬¡¢6·î26Æü¤«¤éËë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤È¤·¤Æ´úËÜ¤Î»ÒÂ©¡¦±ÝËÜ³ø¼¡ÏºÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢EXILE¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤µ¤ì¤¿¾¾ËÜÍøÉ×¤µ¤ó¡£Æü¤ÎÅö¤¿¤é¤Ê