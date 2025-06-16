¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡ÖÌµÍý¤ò¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö5·î14Æü¤Ë±¦¸ª¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤êÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È(IL)Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¼£¤¹¤¿¤á¤Î¸¶°ø¤¬¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¸«¤Ä¤±¤ëºî¶È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¼¡Âè¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é1¤«·î¤¬·Ð¤Á¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¿ôÆü¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï