れいわ新選組が１６日、参院選東京都選挙区に元国会議員で作家の山本ジョージ（譲司）氏（６２）を公認候補として擁立することを発表した。山本太郎代表は「もともと国会議員です。逮捕されています。刑務所に入ってます。で、その中でさまざまな問題に直面しそれを解決することを第二の人生と決めた方です」とジョージ氏を紹介した。ジョージ氏は菅直人元首相の秘書を務め、１９８９年に東京都議選に出馬し当選。９６年に衆