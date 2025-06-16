資料 民間の気象予報会社ウェザーニューズによると、香川県綾川町の滝宮で午後0時24分に35.2℃を観測しました。香川県では今季初の猛暑日となりました。 前線や低気圧に向かって温かい空気が流れ込んでいるため、16日午後は各地で気温が上がる見通しです。ウェザーニューズは水分補給をこまめにするなど、熱中症に注意するよう呼びかけています。