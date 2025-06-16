【モデルプレス＝2025/06/16】歌手の浜崎あゆみが15日、自身のInstagramを更新。香港でのアジアツアー公演の様子を公開し、美しい脚を際立たせるスタイリングに反響が寄せられている。【写真】浜崎あゆみ「エモい」美脚輝くミニスカ衣装◆浜崎あゆみ、17年ぶり香港公演で美スタイル披露浜崎は「Asia world expo arena in Hong Kong ＃ayuasiatour2025 ＃香港 Credit：China TA」とコメントし、6月14日にアジアワールド・エキスポで