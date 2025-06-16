ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのジュニア・藤井直樹が１６日、都内で、主演舞台「あの夏、君と出会えて〜幻の甲子園で見た景色〜」（８月２３〜３１日、東京・サンシャイン劇場ほか）の取材会を、関西ジュニア・岡粼彪太郎、俳優・永井大らと行った。コロナ禍で甲子園出場への夢を絶たれた元球児の大学生が、太平洋戦争中の昭和１７年にタイムスリップし、当時の球児と「幻の甲子園」を目指す人間ドラマ。戦