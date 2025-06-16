【ぬーどるストッパーフィギュアードロシー ノスタルジアー】 6月3週より 順次展開予定 フリューは、プライズ「ぬーどるストッパーフィギュアードロシー ノスタルジアー」を6月3週より順次展開を予定している。 本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」よりドロシーが1周年特別コスチューム「ノスタルジ