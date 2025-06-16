WEST.の茺田崇裕が主演する「歌喜劇／〜蘇る市場三郎 冥土の恋〜」が、6月30日から上演される。本作は、福田転球が脚本、河原雅彦が演出、茺田が主演を務める「市場三郎」シリーズの3作目。今回は、冥土を舞台に、三郎が女性と出会い、恋に落ちていく様子を人情味あふれるエンターテインメントとして描く。茺田に本シリーズへの思いや公演への意気込みなどを聞いた。−7年ぶり、シリーズ3作目の公演となります