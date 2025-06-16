ジュニアの藤井直樹、岡粼彪太郎が１６日、都内で舞台「あの夏、君と出会えて〜幻の甲子園で見た景色〜」（８月２３〜３１日、東京・サンシャイン劇場）取材会に出席した。コロナ禍で甲子園への夢を絶たれた元高校球児が、戦時中の昭和１７年にタイムスリップ。戦争による夏の甲子園大会の中止を経験した若者たちとともに“幻の甲子園”出場を目指す青春物語を描く。藤井は、元高校球児で大学４年生の森下令児を演じる