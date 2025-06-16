アニメ『パンティ＆ストッキングwithガーターベルト』（パンスト）の新作『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』が、7月9日よりTOKYO MX、BS日テレほかにて放送・配信されることが決定した。新作は2010年12月の最終回放送以来、約15年ぶりとなる。【動画】15年ぶり新作！新キャラ登場の公開された『パンスト』映像地上波ではCENSORED版、AT-Xではオリジナル版、各種配信サイトではオリジナル版とCENSORED版が配信予定とな