【著者】インテル株式会社 執行役員 技術・営業本部長 町田奈穂先進的な企業の取り組み、知見をひろく読者の皆様に紹介するため、寄稿記事を掲載します。○オープンか、クローズドか、再び問われる選択ChatGPTの登場から2年以上が経過し、AIを取り巻く環境が大きく様変わりする中、世界中でAIテクノロジーとインフラストラクチャーへ巨額の投資が行われてきました。そして今、DeepSeekの登場により、再び大きな衝撃が走っています