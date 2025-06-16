【第96話1】 6月14日 公開 「機動戦士ガンダム0083 REBELLION」 【拡大画像へ】 KADOKAWAは6月14日、マンガ「機動戦士ガンダム0083 REBELLION」第96話1話をカドコミにて公開した。 本作は著・夏元雅人氏、原作・富野由悠季氏、監修・今西隆志及びサンライズによるマンガ作品。夏本氏の手により、新解釈の「ガンダム0083」が描かれる。 現在カドコミでは、第95話4や、第95話3などが無