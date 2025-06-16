きょうの東海地方は各地で夏本番の暑さになるでしょう。 【写真を見る】きょうの東海地方は各地で夏本番の暑さになる見込みこまめな水分補給など熱中症対策を愛知・岐阜・三重の天気予報（6/16 昼） 名古屋市内は朝から日差しは観測していますが雲が多く出ています。午前11時35分現在の気温は28.9℃、湿度は68パーセントです。 きょうの午後は愛知県や三重県では晴れ間が広がるでしょう。岐阜県は雲が出やすく、所々