発送作業を行う香川県選挙管理委員会の職員香川県庁 7月3日に公示される見通しの参議院選挙に向けて、香川県の選挙管理委員会が投票用紙を発送しました。 16日朝、県選挙管理委員会の職員が、投票用紙が入った段ボール箱77個をトラックなど3台の車に積み込みました。 選挙区用と比例代表用の2種類の用紙、合わせて約70万枚を、高松市を除く7つの市と9つの町の選挙管理委員会に発送しました。 薄い黄色は