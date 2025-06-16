アジア株原油高が追い風に上海株プラス転換、小売売上高が23年末以来の高水準 東京時間11:32現在 香港ハンセン指数 23899.76（+7.20+0.03%） 中国上海総合指数 3381.70（+4.70+0.14%） 台湾加権指数 21991.44（-81.51-0.37%） 韓国総合株価指数 2911.67（+17.05+0.59%） 豪ＡＳＸ２００指数 8566.10（+18.66+0.22%） アジア株はまちまち。原油金の上昇を受けエネルギーや素