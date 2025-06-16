１６日前引けの日経平均株価は前営業日比３５９円１４銭高の３万８１９３円３９銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は７億４３５４万株、売買代金概算は１兆９９０４億円。値上がり銘柄数は１０５９、対して値下がり銘柄数は４９５、変わらずは７４銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は主力輸出株を中心にリスク選好の地合いとなり、日経平均株価は大きく切り返す展開に。前週末の下げ分を取り戻してお釣りがくる
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