写真展について記者団に説明する報道写真家山城博明さん（左から2人目）ら＝16日午前、沖縄県庁太平洋戦争末期の1945年、沖縄戦で起きた「集団自決」の体験者ら約30人を撮影してきた沖縄県南風原町の報道写真家山城博明さん（76）の写真展が16日、県庁で始まった。手りゅう弾で負傷した生存者の傷痕の写真などが並ぶ。20日まで。「旧日本軍の強制」を示す記述が教科書から削除された2007年以降、山城さんは渡嘉敷島や座間味島