【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「フラジャイル・ナイト」とともに『量産型ルカ』の世界をお楽しみください！（Aooo石野理子） Aooo（アウー）の楽曲「フラジャイル・ナイト」が、7月3日からテレ東系にて放送される、木ドラ24『量産型ルカ -プラモ部員の青き逆襲-』のオープニングテーマに決定した。 本楽曲は、ボーカルの石野理子が作詞、ベースのやまもとひかるが作曲した楽曲で、