16日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝144円41銭前後と、前週末午後5時時点に比べ62銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝166円51銭前後と64銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース