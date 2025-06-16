■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）6/12、NYダウ＋101ドル高、42,967ドル2）6/13、NYダウ▲769ドル安、42,197ドル【前回は】相場展望6月12日号米国株: 半導体株が牽引「トランプ関税がなかった」ような株高⇒過熱感日本株: 米国株の過熱感、中東情勢の緊迫化で株式市場は軟調か?●2．米国株：（1）中国はレアアースを武器化して攻勢（2）中東の地政学リスク表面化⇒米国は守勢に立たされ、株式相場には