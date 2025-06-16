乃木坂46の賀喜遥香＆筒井あやめがダブル主演を務めるテレビ東京・木ドラ24『量産型ルカ -プラモ部員の青き逆襲-』(毎週木曜深0時30分)が、7月3日よりスタートする。このたび、オープニングテーマがAoooの「フラジャイル・ナイト」に決定し、さら本作の90秒トレーラーも解禁された。【場面写真】プラモデルを手に持ち笑顔を浮かべる賀喜遥香本作は、今年乃木坂46を卒業した与田祐希が主演を務め、3年で3作品が放送された『量