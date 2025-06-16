池田匡志＆堀夏喜(FANTASTICS)W主演ドラマNEXT「雨上がりの僕らについて」奏と真城を取り巻く個性豊かな共演者を一挙解禁！オープニングテーマに話題の次世代ロックバンド・カラノア書き下ろしの「aquarium」が決定！