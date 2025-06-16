日本相撲協会に残るか、辞めるか。動向が注目されていた大相撲元横綱・白鵬の前宮城野親方、白鵬翔氏（40）が角界を去った。9日、同日付での退職を受け、東京都内で会見。「相撲に愛され、相撲を愛した25年でありました。新たな夢に向かって歩み出します」と心境を語った。【写真で見る】白鵬氏会見の様子白鵬氏は、吹っ切れたように穏やかな表情で言葉をつないだ。まず、昨年2月に発覚した弟子だった元幕内・北青鵬の暴力事案に端