2018年11月、ニューヨークでのイベントに出席したレナード・ローダーさん（ロイター＝共同）レナード・ローダーさん（米化粧品大手「エスティローダー」名誉会長）米メディアによると、14日、ニューヨークの自宅で死去、92歳。死因は明らかになっていない。33年、化粧品会社創業者の母エスティさん、父ジョゼフさんの長男としてニューヨークで生まれた。ペンシルベニア大などを卒業後、経営に参画。最高経営責任者（CEO）や会