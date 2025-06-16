ルイ·ヴィトンの2025プレフォール メンズ·コレクションから、マイアミの色彩から着想を得たカラフルな色合いのモノグラム·グロウ キャンバスで仕立てた新作メンズバッグが登場します。1980年に発表されたオリジナルモデルをファレル·ウィリアムスが新たに再解釈した「ダヌーブ」。モノグラム·グロウ キャンバスが存在感を放つクロスボディバッグです。前面のフラットポケットとファスナー式メインコンパ