2025年6月16日、競歩の世界新記録を樹立した愛知製鋼所属の山西利和選手らに、県のスポーツ顕彰が贈られました。愛知県スポーツ顕彰は、国際的なスポーツ大会で優秀な成績を収めた選手らに贈られ、2025年2月の日本選手権・男子20km競歩で1時間16分10秒の世界新記録を樹立した山西利和選手は4度目の「功労賞」です。山西選手：「1年間やってきたことの結果として、2月の大会の成果でしたけれども、それをこの