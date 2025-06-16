「ドジャース５−４ジャイアンツ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースは大谷翔平投手が１６日（日本時間１７日）のパドレス戦に先発すると発表した。球団公式Ｘ（旧ツイッター）に「大谷翔平が明日夜のパドレス戦で先発する予定だ」と投稿した。大谷が投手として公式戦のマウンドに立てば、エンゼルス時代の２０２３年８月２３日・レッズ戦以来で、６６３日ぶり。この日の試合後にロバーツ監督は１６日（日本時間１７日）