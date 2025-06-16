7月20日投開票が有力な参議院議員選挙までおよそ1カ月となり、三重県では6月16日、県内の市や町に投票用紙が発送されました。三重県庁では16日午前8時前から、選挙管理委員会の職員らが投票用紙の入った段ボールを運び出し、トラックの荷台に積み込みました。今回用意されたのは、選挙区と比例代表の普通投票用紙それぞれ147万5000枚に、点字投票用紙などを加えたあわせて296万枚あまりで、人口減少を受けて2022年の前