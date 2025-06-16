ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、３打数３安打、１四球で全打席出塁し、試合前に２割９分だった打率が２割９分７厘にまで上昇した。ドジャースは逆転勝ちで２連勝とし、首位攻防３連戦を敵地パドレス戦に続いて２カード連続で勝ち越し、２位のジャイアンツと２ゲーム差となった。試合後にロバーツ監督は、大谷があす１６日（同１７