日本スウェーデン歯科学会は、「スウェデンティスト認定講習会2025」を2025年12月7日(日)に東京大学伊藤国際学術研究センター(伊藤謝恩ホール)で開催します。 スウェデンティスト認定講習会2025  開催日時：2025年12月7日(日)9:00〜16:30定員：360名会場：東京大学 伊藤国際学術研究センター(伊藤謝恩ホール)〒113-0033東京都文京区本郷7丁目3-1東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩8分都営大江戸線