6·î13Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè21²ó ¹¥¤­¤Ê¤ªÅ·µ¤¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡¿µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ç¡¢¸«»ö1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÌÚ¸¶¼Â¡£1986Ç¯¤Ë¤ªÅ·µ¤¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ønews every.¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Þ¤ÇÌó40Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤­¤¿ÌÚ¸¶¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©Æ±¥é¥ó¥­¥ó¥°È¯É½Æü¤Î¡Ønews every.¡ÙÊüÁ÷¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢